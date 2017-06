Bolsas dos EUA recuam pressionadas pela queda do petróleo

Os índices dos Estados Unidos recuaram nesta terça-feira, uma vez que a queda acentuada nos preços do petróleo afetou as ações de energia, e os papéis de varejo recuaram por preocupações sobre o plano da Amazon.com para impulsionar o negócio de roupas, enquanto os investidores também se preocupavam com as futuros aumentos de juros pelo Federal Reserve.

O índice Dow Jones caiu 0,29 por cento, a 21.467 pontos, enquanto o S&P 500 perdeu 0,67 por cento, a 2.437 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,82 por cento, a 6.188 pontos.

As ações do setor de saúde foram o ponto mais brilhante no mercado acionário, com aumento de 0,3 por cento, enquanto o índice de consumo registrou uma queda de 1,25 por cento em linha com o declínio do índice de energia.

Os preços do petróleo caíram cerca de 2 por cento após a notícia de aumentos na oferta por vários produtores, uma tendência que prejudicou as tentativas da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e de outros produtores de ajudar o mercado por meio de uma redução na produção.

“As pessoas realmente pensaram que 45 dólares a 55 dólares eram um pouco da variação do petróleo, mas (o preço) está ficando mais fraco, mais fraco e os produtores dos EUA ficam cada vez mais eficientes”, disse Ken Polcari, diretor da divisão de piso da NYSE na O’Neil Securities, em Nova York.

O mercado aprofundou suas perdas próximo ao fechamento depois que os comentários do presidente do Federal Reserve de Dallas, Robert Kaplan, pareceram aumentar o mal-estar dos investidores sobre o ritmo previsto de aperto da política monetária pelo Fed.

Kaplan disse que a tecnologia e a globalização estão segurando a inflação norte-americana, o que sugeriu que uma inflação baixa poderia demorar, disse Bucky Hellwig, vice-presidente sênior da BB & T Wealth Management em Birmingham, Alabama.