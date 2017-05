Bolsas dos EUA caem com preocupação sobre futuro de Trump

São Paulo — As bolsas norte-americanas operam em baixa nesta quarta-feira, refletindo a preocupação dos investidores com a turbulência política envolvendo Donald Trump e com o futuro das reformas da saúde e tributária.

Por volta das 11h (horário em Brasília), o Índice Dow Jones caía 1%, na casa dos 20.790,10 pontos. Já o S&P 500 registrava queda de 1,01%, na casa dos 2.377,93 pontos. O Nasdaq também tinha baixa de 1,07%, com 5.663,00 pontos.

Ontem, o jornal The New York Times publicou a informação de que Trump pediu ao então diretor do FBI James Comey que encerrasse uma investigação sobre os laços de seu ex-conselheiro de Segurança Nacional Michael Flynn com a Rússia. A conversa teria acontecido em fevereiro.

Com a repercussão do caso, o Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos solicitou ao FBI todos os documentos que o ex-diretor elaborou sobre conversas com Trump. O órgão terá até o próximo dia 24 de maio para enviar “memorandos, notas, resumos e gravações.”

O novo fato ocorre após uma semana de turbulência na Casa Branca, depois que Trump demitiu Comey e então discutiu informações confidenciais de segurança nacional sobre o Estado Islâmico com o chanceler russo, Sergei Lavrov.