Bolsas de Xangai recua com preocupações sobre regulamentações

Xangai /Hong Kong – O índice acionário de Xangai reverteu a alta na sessão e encerrou em queda nesta segunda-feira, com as preocupações persistentes sobre o crescimento econômico e as regulamentações mais rígidas para conter os investimentos especulativos prejudicando o apetite pelo risco.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,23 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,48 por cento.

O mercado tem oscilado ao longo das últimas semanas por temores de desaceleração econômica e regulação mais rígida para limitar grandes riscos financeiros.

O Centro de Informação oficial do Estado informou no fim de semana que a economia da China deve se expandir em torno de 6,8 por cento no segundo trimestre de 2017, ante 6,9 por cento no primeiro trimestre. “No geral, a economia da China permanecerá estável, mas com uma tendência de ligeira desaceleração”, disse o instituto de pesquisa.

Já o índice MSCI tinha o maior avanço diário em um mês, seguindo alta modesta nos mercados acionários norte-americanos.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,88 por cento às 7:45 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,45 por cento, a 19.678 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,86 por cento, a 25.391 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,48 por cento, a 3.075 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,23 por cento, a 3.411 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,68 por cento, a 2.304 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,50 por cento, a 9.997 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,10 por cento, a 3.213 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,76 por cento, a 5.771 pontos.