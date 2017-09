Bolsas de NY fecham em alta, com recorde de Dow Jones e S&P 500

Nova York – As bolsas de Nova York avançaram nesta sexta-feira, 15, mantendo uma sequência positiva mesmo após o teste de míssil da Coreia do Norte.

O apetite por risco levou os índices Dow Jones e S&P 500 a atingirem patamar recorde no fechamento.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,29%, em 22.268,34 pontos, e na comparação semanal subiu 2,16%.

O Nasdaq teve ganho de 0,30%, a 6.448,47 pontos, e ganhou 1,39% na semana, enquanto o S&P 500 avançou 0,18%, a 2.500,23 pontos, e na semana subiu 1,58%.

Os temores de que os piores cenários possíveis se confirmassem após tempestades em regiões do país foram minimizados, segundo investidores e analistas, o que ajudou a impulsionar as ações.

As ações mantiveram o impulso mesmo após a mais recente provocação da Coreia do Norte, que testou um míssil que cruzou o território do Japão antes de cair no Oceano Pacífico.

“Em geral, e os mercados já perceberam isso, os eventos geopolíticos tendem a ter vida relativamente curta. Você deve ser cuidadoso e eles podem criar momentos de estresse no mercado, talvez correções, mas não tendem a durar”, argumentou Matthew Peron, diretor de ações global da Northern Trust Asset Management.

O índice Dow Jones atingiu seu 39º fechamento recorde neste ano e sua sexta sessão consecutiva de ganhos. As ações do setor de energia do S&P 500 subiram 0,3%, em sua melhor semana desde setembro de 2016.

Esses papéis acompanharam o impulso do petróleo, diante da redução nos estoques e da perspectiva de aumento na demanda global. As ações do setor financeiro ganharam 0,5% no S&P 500.