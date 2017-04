Bolsas da Europa têm leves altas, impulsionadas por petróleo

Londres – O início fraco do segundo trimestre continuou nesta terça-feira nos mercados acionários europeus, com os principais índices encerrando a sessão com leve alta, com o avanço nas ações relacionadas a petróleo e mineradoras compensando a queda no setor automobilístico.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 0,22 por cento, a 1.498 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 0,2 por cento, a 380 pontos.

“Há muitos fatores sobre a mesa no início do segundo trimestre. Há muito risco cambial no momento, o que está causando um pouco de incerteza no mercado, especialmente no FTSE e no Euro STOXX 50”, disse o operador da Berkeley Capital, John Moore, referindo-se ao índice de blue chips da Europa.

As montadoras recuaram 0,59 por cento, com queda nas ações da Schaeffler, da Peugeot e da Volkswagen.

Já ações de petróleo avançaram 1,02 por cento, recuperando-se das perdas na sessão anterior. Da mesma forma, as ações de recursos básicos subiram 1,45 por cento.

Em Londres, o índice Financial Times avançou 0,54 por cento, a 7.321 pontos.

Em Frankfurt, o índice DAX subiu 0,21 por cento, a 12.282 pontos.

Em Paris, o índice CAC-40 ganhou 0,30 por cento, a 5.101 pontos.

Em Milão, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,07 por cento, a 20.257 pontos.

Em Madri, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,35 por cento, a 10.361 pontos.

Em Lisboa, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,23 por cento, a 4.956 pontos.