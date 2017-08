Bolsas da China terminam sessão nas máximas de 20 meses

Xangai / Cingapura – Os principais índices acionários da China subiram às máximas em 20 meses nesta segunda-feira, impulsionados pelo setor financeiro e por uma série de resultados corporativos acima do esperado de gigantes industriais estatais.

A confiança também foi alimentada por sinais de que a China está acelerando os esforços para reestruturar suas estatais abrindo a porta para mais investimentos públicos e privados.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,25 por cento, enquanto o índice de Xangai avançou 0,94 por cento, para 3.362 pontos, ampliando sua alta acima do nível de resistência de 3.300 pontos.

Houve apenas quebras fugazes dos 3.300 pontos desde 2015, mas analistas dizem que uma combinação de resultados corporativos robustos e reformas econômicas podem dar a essa alta mais poder para permanecer acima dessa marca desta vez.

As ações do setor financeiro lideraram os ganhos nesta segunda-feira, com as corretoras chegando a saltar até 6 por cento diante das expectativas de que serão as maiores beneficiárias de uma forte recuperação do mercado acionário.

Os resultados das empresas industriais da China subiram 16,5 por cento em julho ante o ano anteiror, mostraram dados no domingo. Embora os dados tenham desacelerado em relação a junho, os lucros entre janeiro e julho saltaram 21,2 por cento.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha variação negativa de 0,01 por cento às 7:18 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,01 por cento, a 19.449 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,05 por cento, a 27.863 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,94 por cento, a 3.362 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,25 por cento, a 3.843 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,35 por cento, a 2.370 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,10 por cento, a 10.525 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,25 por cento, a 3.267 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,59 por cento, a 5.709 pontos.