Bolsas da China sobem com receio menor sobre aperto de liquidez

Xangai / Sydney – Os mercados da China se recuperaram nesta quarta-feira diante da redução dos receios de um aperto de liquidez no sistema bancário após um escândalo envolvendo títulos, além de uma promessa de aprofundar as reformas nos setores estatais.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,91 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,15 por cento.

Os investidores relaxaram após a Sealand Securities, uma corretora envolvida em um escândalo, dizer nesta quarta-feira que assumirá a responsabilidade por acordos de títulos falsificados.

A declaração aliviou preocupações com um aperto de liquidez, provocando forte recuperação nos preços dos títulos.

Além disso, a Comissão de Supervisão e Administração de Ativos disse que a China impulsionará vigorosamente as reformas de propriedade mista em setores como telecomunicações, aviação e defesa.

No Japão, a queda do iene levou os mercados japoneses à máxima de um ano, mas diante da realização de lucros o índice Nikkei fechou com queda de 0,26 por cento.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha variação negativa de 0,01 por cento às 7:45, horário de Brasília.