Bolsas da China sobem com pequenas empresas e de olho no Fed

Xangai / Cingapura – A forte alta nas ações de pequenas empresas levou os mercados acionários da China a avançarem nesta terça-feira, mas as negociações foram baixas com os investidores cautelosos antes da provável alta dos juros nos Estados Unidos nesta semana.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,24 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,46 por cento.

As pequenas empresas saltaram, com o índice de start-ups de Shenzhen ChiNext avançando 1,1 por cento depois de cair 1,2 por cento na segunda-feira.

Mas os investidores estavam cautelosos, já que muitos esperam que a liquidez se aperte.

Uma pequena maioria de operadores nos mercados financeiros acredita que o banco central da China deve aumentar os juros de curto prazo nesta semana se o Federal Reserve, banco central dos EUA, aumentar a taxa de juros conforme esperado, mostrou pesquisa da Reuters.

Embora o tamanho de qualquer movimento nos juros da China — provavelmente limitado às taxas nas operações de mercado aberto– deva ser modesto, um aperto pode exacerbar as preocupações com o crescimento econômico.

No restante da região as ações se recuperaram, apesar de uma nova queda no setor de tecnologia dos EUA.

Às 7:41 (horário de Brasília) o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,57 por cento, recuperando cerca da metade das perdas da sessão anterior uma vez que as ações do setor de tecnologia da região se estabilizaram.

O índice MSCI de Tecnologia da Informação da região Ásia-Pacífico se estabilizou, depois de cair 1,4 por cento na segunda-feira.

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,05 por cento, a 19.898 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,56 por cento, a 25.852 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,46 por cento, a 3.154 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,24 por cento, a 3.582 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,71 por cento, a 2.374 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,18 por cento, a 10.128 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,28 por cento, a 3.257 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 1,67 por cento, a 5.772 pontos.