Bolsas da China sobem após dados fortes de empréstimos no país

Xangai / Sydney – Os mercados acionários da China avançaram nesta segunda-feira, impulsionados por dados de empréstimos mais fortes do que o esperado que ajudaram na perspectiva de que o crescimento econômico está se mantendo bem, além do afrouxamento das restrições de negociações índices futuros de ações.

A bolsa de futuros da China informou na sexta-feira que reduziu os requisitos de margem e as taxas de transação para determinados contratos de índices futuros de ações, uma vez que os reguladores se baseiam na recuperação contínua do mercado acionário para relaxar as restrições impostas durante a crise de 2015.

Os dados de empréstimo de agosto divulgados na sexta-feira mostraram que os bancos chineses concederam mais crédito do que o esperado, impulsionados pela demanda no mercado interno e das empresas. Os preços de moradias na China divulgados nesta segunda-feira também foram bem recebido.

O restante da região também apresentou ganhos, no início de uma semana em que o Federal Reserve, banco central norte-americano, deve anunciar na quarta-feira a redução de seu balanço patrimonial, em mais um passo na direção da normalização da política monetária em meio ao que está rapidamente se tornando uma tendência global.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 1,03 por cento às 7:38 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei não operou.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 1,27 por cento, a 28.159 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,32 por cento, a 3.843 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 1,35 por cento, a 2.418 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,48 por cento, a 10.631 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,01 por cento, a 3.241 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,45 por cento, a 5.720 pontos.