Bolsas da China recuam com dados de investimento mais fracos

Sydney – Os mercados acionários da China caíram nesta quarta-feira uma vez que dados fracos de investimento reforçaram a visão de que a segunda maior economia do mundo começará a perder força nos próximos meses.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 1,31 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,74 por cento.

As negociações foram baixas, no entanto, com os investidores aguardando a provável alta dos juros nos Estados Unidos ainda nesta sessão e debatendo se o banco central da China vai responder com um aperto modesto da sua política monetária, como aconteceu em março.

O índice SE 50 de Xangai, apelidado de “50 melhores” da China, caiu 1,5 por cento em seu pior dia desde meados dezembro, com os investidores realizando lucros em ações de blue-chips que tiveram desempenho melhor nos últimos meses.

A confiança foi afetada por dados mostrando o investimento em ativo fixo cresceu mais lentamente do que o esperado nos cinco primeiros meses do ano.

Já o restante da região apresentou desempenho misto com os investidores aguardando mais clareza sobre a trajetória futura do Federal Reserve, banco central dos EUA, para a política monetária do país.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,43 por cento às 7:45 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,08 por cento, a 19.883 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,09 por cento, a 25.875 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,74 por cento, a 3.130 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 1,31 por cento, a 3.535 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,09 por cento, a 2.372 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,55 por cento, a 10.072 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,13 por cento, a 3.253 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 1,06 por cento, a 5.833 pontos.