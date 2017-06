Bolsas da China recuam antes de decisão do MSCI sobre ações

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários da China caíram nesta terça-feira em meio a preocupações persistentes sobre as condições de liquidez, mesmo com os investidores aguardando a decisão do MSCI sobre se incorpora as ações do país ao seu Índice de Mercados Emergentes.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,2 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,13 por cento.

A decisão do MSCI deve ser tomada nesta terça-feira à tarde nos Estados Unidos.

Muitos investidores prevêem que as chamadas ações “A” que compõem a maior parte do mercado acionário da China serão incluídas pelo MSCI, que rejeitou isso em três ocasiões anteriores.

As injeções generosas de dinheiro pelo banco central estão ajudando a manter uma certa calma nos mercados financeiros da China, mas as taxas de juros do mercado estão persistentemente altas, refletindo as preocupações de que as condições de liquidez permanecem mais apertadas do que o comum.

Já o índice Nikkei japonês subiu 0,81 por cento depois de atingir a máxima de quase dois anos, incentivado pela recuperação das ações de alta tecnologia dos EUA, já que os investidores apostam no crescimento sólido da economia e nos lucros das empresas globalmente.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,15 por cento às 7:36 (horário de Brasília), mantendo-se perto da máxima de dois anos atingida na semana passada.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,81 por cento, a 20.230 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,31 por cento, a 25.843 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,13 por cento, a 3.140 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,20 por cento, a 3.546 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,07 por cento, a 2.369 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,72 por cento, a 10.324 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,52 por cento, a 3.230 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,83 por cento, a 5.757 pontos.