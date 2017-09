Bolsas da China ficam estáveis sustentadas por carros elétricos

Xangai / Sydney – O índice acionário de Xangai e Shenzhen ficou estável nesta segunda-feira, com os investidores celebrando o plano do governo de proibir carros que usam gasolina enquanto as novas políticas do banco central que aparentemente buscam controlar o rápido fortalecimento do iuane também ficaram em foco.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,01 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,37 por cento.

As empresas automobilísticas chinesas de novas formas de energia ampliaram a forte alta recente depois que uma autoridadedo governo disse no fim de semana que a China começou a avaliar uma proibição aos tradicionais carros movidos a gasolina.

O índice de fabricantes de veículos movidos a novas formas de energia saltou 5,6 por cento e registrou a máxima desde o seu lançamento no início de 2016, acumulando alta de mais de 20 por cento neste ano.

Muita atenção foi dada aos movimentos do banco central para controlar a força recente do iuan. O banco informou nesta segunda-feira que eliminou o compulsório para as instituições financeiras que liquidam posições futuras em iuan, entre outras medidas.

Analistas interpretaram isso como um sinal de que o banco central não quer ver o iuan se fortalecer rapidamente contra o dólar. Uma moeda forte beneficia setores como bancos, imóveis e companhias aéreas, mas prejudica os exportadores.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,47 por cento às 7:51 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,41 por cento, a 19.545 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 1,04 por cento, a 27.955 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,37 por cento, a 3.377 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,66 por cento, a 2.359 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,36 por cento, a 10.572 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,00 por cento, a 3.228 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,71 por cento, a 5.713 pontos.