Bolsas da China fecham na máxima de 15 meses com zona econômica

Xangai/Sydney – Os mercados acionários da China avançaram nesta sexta-feira e registraram a melhor semana desde de novembro, com o índice de Xangai fechando na máxima de 15 meses diante do apetite por risco com a decisão de Pequim de lançar uma nova zona econômica na província de Hebei.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,1 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,18 por cento.

Na semana, o CSI300 subiu 1,8 por cento, enquanto o SSEC teve alta 2 por cento.O mercado chinês parece não ter se abalado depois que os Estados Unidos lançaram mísseis contra uma base aérea síria. [nL1N1HF04B]

A maior parte da atenção voltou-se para a nova zona especial de Xiongan, descrita como “um projeto de mil anos”, com dezenas de ações relacionadas ao plano avançando no limite permitido de 10 por cento pela terceira sessão consecutiva.

Já o índice MSCI recuava com os investidores buscando ativos seguros após os ataques dos EUA, o que aumenta o risco de umconfronto com a Rússia e o Irã.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,16 por cento às 7:27 (horário de Brasília).

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,36 por cento, a 18.664 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,03 por cento, a 24.267 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,18 por cento, a 3.287 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,10 por cento, a 3.517 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,05 por cento, a 2.151 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,25 por cento, a 9.873 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,05 por cento, a 3.177 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,11 por cento, a 5.862 pontos.