Bolsas da China fecham estáveis de olho em míssil da Coreia

Xangai / Tóquio – Os principais índices acionários da China tiveram pouca movimentação nesta terça-feira, uma vez que os investidores deram uma pausa após a alta recente.

Os investidores foram pouco impactados pelo lançamento de um míssil pela Coreia do Norte sobre o Japão, o que afetou os mercados no restante da Ásia. Os mercados acionários da China são influenciados principalmente por fatores domésticos.

Após duas sessões de ganhos sólidos, houve alguma realização de lucros nesta terça-feira. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,21 por cento, enquanto o índice de Xangai ganhou 0,09 por cento

A maioria dos setores teve pouca movimentação, com as perdas lideradas pelas ações do setor imobiliário.

Os investidores aguardam mais resultados corporativos até o fim do mês, e dados sobre a saúde da indústria e do setor de serviços da China.

O lançamento do míssil pela Coreia do Norte alimentou preocupações de novas tensões entre Washington e Pyongyang, e o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,46 por cento às 7:08 (horário de Brasília).

“Todos os setores estão caindo, o que mostra claramente que os riscos da Coreia do Norte são os motivos por trás disso”, disse Cho Byung-hyun, analista do Yuanta Securities.

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,45 por cento, a 19.362 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,35 por cento, a 27.765 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,09 por cento, a 3.365 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,21 por cento, a 3.834 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,23 por cento, a 2.364 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,28 por cento, a 10.496 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,56 por cento, a 3.249 pontos.

. Em SydneyY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,72 por cento, a 5.669 pontos.