Bolsas da China fecham em queda pressionadas por matérias-primas

Xangai / Tóquio – Os principais índices acionários da China recuaram nesta quinta-feira diante do enfraquecimento dos setores de matérias-primas e imobiliário, compensando os ganhos das financeiras diante das expectativas de novo aumento dos juros nos Estados Unidos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,11 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,23 por cento.

Na quarta-feira o banco central dos EUA disse que começará a reduzir sua carteira de títulos no próximo mês e sinalizou mais uma alta de juros neste ano. Por meses, os mercados vinham desfazendo as apostas de uma terceira alta em 2017.

O desempenho entre os setores foi misto. As ações de financeiras avançaram 0,7 por cento diante das perspectivas de juros mais altos.

Já as empresas do setor imobiliário ampliaram a queda e recuaram 1,3 por cento depois que mais cidades elevaram as taxas hipotecárias.

As empresas de matérias-primas tiveram perdas de 1,7 por cento uma vez que o dólar se fortaleceu com o anúncio do Fed e os investidores realizaram lucros.

A maioria das outras bolsas da região também apresentou perdas após a decisão do Fed, e o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,65 por cento às 7:14 (horário de Brasília)

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,18 por cento, a 20.347 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,06 por cento, a 28.110 pontos.

. Em XangaiI, o índice SSEC perdeu 0,23 por cento, a 3.358 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,11 por cento, a 3.838 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,24 por cento, a 2.406 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,56 por cento, a 10.578 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,13 por cento, a 3.213 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,94 por cento, a 5.655 pontos.