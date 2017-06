Bolsas da China fecham em alta antes de dados econômicos

Xangai / Cingapura – Os mercados acionários da China fecharam em alta nesta terça-feira, com os papéis de consumo e do setor financeiro dando suporte uma vez que os investidores avaliavam o impacto de novas regulamentações sobre oferta públicas iniciais de ações e antes de uma série de dados econômicos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 0,69 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,35 por cento.

A economia da China deve ter permanecido em base estável em maio, em meio a ganhos sólidos no comércio e de investimentos em meio aos laços com os Estados Unidos tomando uma direção positiva.

Entretanto, a confiança foi afetada depois que a mídia estatal noticiou que o regulador de ativos irá manter uma política firme e estável em relação a novas listagens, levantando preocupações entre os investidores de que o ritmo de ofertas iniciais de ações pode não ser reduzido como esperado.

Por outro lado, a maioria das bolsas da região apresentou fraqueza, diante do aumento das tensões no Oriente Médio e do depoimento do ex-diretor do FBI, das eleições britânicas e da reunião do Banco Central Europeu (BCE).

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,35 por cento às 7:16 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,95 por cento, a 19.979 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,52 por cento, a 25.997 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,35 por cento, a 3.102 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,69 por cento, a 3.492 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,13 por cento, a 2.368 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,20 por cento, a 10.206 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,08 por cento, a 3.235 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 1,52 por cento, a 5.667 pontos.