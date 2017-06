Bolsas da China encerram a semana com leves variações

Tóquio / Xangai – Os mercados acionários da China encerraram a semana com leves variações nesta sexta-feira, em meio a uma alta global nos mercados, na medida em que os investidores se preocupam com o aperto de liquidez e com os sinais conflitantes sobre a saúde da segunda maior economia do mundo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,31 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,11 por cento.

Na semana, o CSI300 subiu 0,2 por cento, enquanto o SSEC caiu 0,1 por cento.

No final de semana, o regulador de valores mobiliários publicou regras destinadas a impedir que os principais acionistas de empresas listadas na bolsa reduzam suas participações de uma maneira “intensiva, maciça e desordenada” que “perturbou a ordem do mercado e prejudicou a confiança dos investidores”

Espera-se que os novos regulamentos ajudem a manter a estabilidade no mercado. No entanto, alguns analistas viram uma ajuda limitada por isso.

Enquanto isso, o índice MSCI mundial atingiu novo recorde nesta sexta-feira e o índice regional MSCI operava nos melhores níveis em mais de dois anos, com os dados positivos da indústria e do emprego nos Estados Unidos e com o forte crescimento industrial europeu impulsionando o otimismo dos investidores.

O MSCI ACWI, um índice de 46 mercados acionários no mundo, subia 0,31 por cento para novo recorde. Ele caminhava para uma alta de 0,6 por cento na semana e de cerca de 11 por cento neste ano.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,61 por cento às 7:35 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,60 por cento, a 20.177 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,44 por cento, a 25.924 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,11 por cento, a 3.105 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,31 por cento, a 3.486 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 1,16 por cento, a 2.371 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,65 por cento, a 10.152 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,13 por cento, a 3.240 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,87 por cento, a 5.788 pontos.