Bolsas da China encerram 2016 com perdas de 2 dígitos

Cingapura / Xangai – Os mercados acionários chineses tiveram ligeira alta nesta sexta-feira, último dia de operação de 2016, mas o índice de blue-chips terminou o ano com uma queda acumulada de mais de 11 por cento apesar dos sinais de resiliência na segunda maior economia do mundo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,37 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,24 por cento, terminando o ano com perdas de 12,3 por cento.

O mercado chinês sofreu uma profunda queda no início de 2016. Os dois principais índices terminaram o ano mais de 17 por cento acima da mínima de fevereiro.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,47 por cento às 7:36 (horário de Brasília), divergindo de Wall Street, que registrou ligeiras quedas na véspera.

O índice Nikkei do Japão fechou a sessão com queda de 0,2 por cento, terminando 2016 com alta acumulada de apenas 0,4 por cento.

Embora este seja o quinto ano consecutivo de alta, é também o pior desempenho do índice nesse período, tendo sido afetado pelo avanço de 21 por cento do iene desde o início de 2016.