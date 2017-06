Bolsas da China caem puxada pelo setor de tecnologia

Tóquio / Xangai – Os mercados acionários da China caíram nesta segunda-feira, com empresas de tecnologia sucumbindo a vendas generalizadas nos Estados Unidos e em alguns outros mercados asiáticos, além das preocupações dos investidores de que o crédito mais apertado vai pressionar a rentabilidade das empresas e o crescimento econômico nos próximos meses.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,04 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,57 por cento.

As ações do setor de tecnologia caíram acentuadamente, seguindo vendas generalizadas em Wall Street na sexta-feira desencadeadas por preocupações sobre os novos iPhones da Apple e um relatório cauteloso do Goldman Sachs sobre o setor.

Os investidores também se desfizeram de ações cíclicas diante da visão de que a economia perderá impulso na segunda metade do ano, já que os custos de empréstimos continuam a aumentar e à medida que os reguladores continuam a reprimir as formas mais arriscadas de empréstimos.

O restante dos mercados asiáticos também recuou, com grandes empresas de tecnologia como a Samsung Electronics em queda após recuo do setor nos EUA e da cautela antes da reunião de política monetária do Federal Reserve, banco central norte-americano nesta semana.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,85 por cento às 7:38 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,52 por cento, a 19.908 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 1,24 por cento, a 25.708 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,57 por cento, a 3.140 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,00 por cento, a 2.357 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,88 por cento, a 10.109 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,18 por cento, a 3.248 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 não abriu.