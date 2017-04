Bolsas da China caem com regulador buscando acalmar o investidor

Hong Kong / Xangai – Os mercados acionários da China recuaram nesta segunda-feira, com os fortes ganhos das companhias que se beneficiarão da nova zona econômica do país sendo ofuscados ​​pela fraqueza em outros setores, depois que o regulador de valores mobiliários agiu para conter os ânimos.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,34 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,5 por cento.

Dezenas de ações recém-listadas que poderiam emitir bônus em vez de pagar dividendos foram afetadas, recuando no limite permitido de 10 por cento, após o regulador de valores mobiliários do país pedir que essas empresas paguem os investidores com dividendos.

Por outro lado, os investidores, sem se abalar pelos esforços do regulador para conter a febre especulativa, continuaram a buscar as ações relacionadas à nova zona econômica de Xiongan.

Mais de 20 ações relacionadas ao novo plano saltaram 10 por cento pela quarta sessão seguida, com mais participantes buscando esses papéis e vendendo em outros setores.

O restante da região mostrou fraqueza em meio ao aumento dos riscos geopolíticos em torno do Oriente Médio e da Península Coreana, levando os investidores a preferirem as opções seguras como a dívida pública.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,11 por cento às 7:36 (horário de Brasília), recuando pela terceira sessão consecutiva e indo na direção da mínima de três semanas testada na sexta-feira.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,71 por cento, a 18.797 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,02 por cento, a 24.262 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,50 por cento, a 3.270 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,34 por cento, a 3.505 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,86 por cento, a 2.133 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,09 por cento, a 9.882 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,13 por cento, a 3.181 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,86 por cento, a 5.912 pontos.