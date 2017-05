Bolsas da China caem com PMI industrial mais fraco que o esperado

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários da China recuaram no primeiro dia de negociações de maio, porém com os investidores afastados por preocupações sobre a regulação mais severa e por indicadores econômicos mais fracos do que o esperado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,38 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,35 por cento.

O crescimento da indústria da China desacelerou mais rápido do que o esperado em abril, segundo a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) oficial, uma vez que a inflação dos preços ao produtor desacelerou e os esforços das autoridades para reduzir os riscos financeiros na economia pressionaram a demanda.

Já o PMI da indústria do Caixin/Markit refletiu nesta terça-feira os dados oficiais, apontando que o setor perdeu força no mês passado com desaceleração do crescimento para seu ritmo mais fraco em sete meses, uma vez que a demanda interna e de exportação se enfraqueçou.

No restante da região os mercados avançaram, com o índice MSCI chegando perto da máxima de dois anos uma vez que o otimismo crescente pelos resultados da indústria de tecnologia e as menores preocupações com a Coreia do Norte compensaram as leituras sobre a indústria mais fracas do que o esperado na China e nos Estados Unidos.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,51 por cento às 7:48 (horário de Brasília), atingindo o maior nível desde junho de 2015.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,70 por cento, a 19.445 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,33 por cento, a 24.696 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,35 por cento, a 3.143 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,38 por cento, a 3.426 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,65 por cento, a 2.219 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,70 por cento, a 9.941 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,12 por cento, a 3.211 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,10 por cento, a 5.950 pontos.