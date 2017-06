Bolsas da China avançam e com forte alta de blue-chips

Sydney / Xangai – Os mercados acionários da China avançaram nesta sexta-feira, ajudando o índice de blue-chips a ter sua melhor semana desde novembro e fechando na máxima em 17 meses graças a dados sólidos, uma desaceleração no ritmo de novas listagens de ações e com o movimento do banco central para aliviar as preocupações com a liquidez.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,43 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,27 por cento.

Os mercados também foram sustentados pelas expectativas de que o MSCI decidirá incluir as ações “A” da China A em seu índice referencial em 20 de junho.

Na semana, o CSI300 avançou 2,6 por cento –a melhor semana desde a que terminou em 25 de novembro de 2016. Já o SSEC teve alta 1,7 por cento nesta semana, o melhor desempenho semanal desde abril.

O regulador de valores mobiliários aprovou no fim de semana passado menos ofertas públicas iniciais, aliviando as preocupações com o ritmo de expansão do fornecimento da oferta de ações.

Impulsionando a confiança, a China divulgou na quinta-feira exportações e importações mais fortes do que o previsto para maio, apesar da queda dos preços das commodities, compensando parcialmente os dados desta sexta-feira de que a inflação dos preços ao produtor no país desacelerou pelo terceiro mês consecutivo em maio.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha ganho de 0,05 por cento às 7:37 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,52 por cento, a 20.013 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,13 por cento, a 26.030 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,27 por cento, a 3.158 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,43 por cento, a 3.576 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,77 por cento, a 2.381 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,26 por cento, a 10.199 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,53 por cento, a 3.254 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,02 por cento, a 5.677 pontos.