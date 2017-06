Bolsas da China avançam com melhora no aperto da liquidez

Xangai / Cingapura – Os mercados acionários chineses avançaram nesta segunda-feira, com o índice de blue-chips CSI300 interrompendo três dias de perdas, diante de sinais de que a liquidez apertada está melhorando e com a expectativa de menos listagens novas no mercado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,7 por cento.

Operadores disseram que as condições de liquidez melhoraram uma vez que o banco central continuou a fornecer fundos via operações de mercado aberto, depois de injetar 410 bilhões de iuanes líquidos nos mercados monetários na semana passada, a maior injeção semanal desde meados de janeiro.

Ainda assim, as autoridades parecem ter dado uma pausa nas últimas semanas, possivelmente devido a preocupações com a liquidez ou talvez em uma indicação de que avaliam as medidas de política monetária anteriores para ver se elas estão começando a desacelerar a economia real, como muitos analistas preveem.

As expectativas de menos listagens novas também deram sustentação às ações chinesas nesta segunda-feira, particularmente as de empresas pequenas cujos valores foram pressionados por preocupações de mais ofertas de ações.

O restante dos mercados asiáticos também avançou, mesmo diante do desempenho fraco de Wall Street na sexta-feira.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha avanço de 0,75 por cento às 7:04 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,62 por cento, a 20.067 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 1,16 por cento, a 25.924 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,70 por cento, a 3.145 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,00 por cento, a 3.554 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,38 por cento, a 2.370 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,92 por cento, a 10.250 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,49 por cento, a 3.247 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,54 por cento, a 5.805 pontos.