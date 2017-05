Bolsas da Ásia avançam após BC chinês sinalizar injeção de fundos

Xangai / Cingapura – Os mercados acionários da China fecharam em alta nesta quinta-feira, após recuar na sessão, com a confiança sendo impulsionadapor expectativas de que o banco central vai injetar fundos através de empréstimos de médio prazo na sexta-feira.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,57 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,29 por cento.

O Banco do Povo da China consultou alguns bancos comerciais sobre sua demanda por empréstimos de médio prazo e espera-se que ele injete os fundos através desses empréstimos na sexta-feira.

Não se sabe quanto o banco central injetará, por meio de quais condições ou se os juros permanecerão inalterados, mas as expectativas de impulso à liquidez incentivaram os investidores.

No entanto, o índice de start-ups ainda ficou perto das mínimas de 27 meses.

“Comparado com outras ações, as avaliações para as start-ups ainda está muito alta e seu crescimento como um todo também desacelerou no primeiro trimestre”, disse o analista da Guodu Securities Xiao Shijun, acrescentando que seu crescimento através de fusões e aquisições foi duramente atingido por regulamentos financeiros mais rigorosos.

O índice global MSCI atingiu a máxima de fechamento, com o avanço nos preços de petróleo elevando as ações do setor de energia.

Impulsionado por essa máxima, o índice regional MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,51 por cento às 7:30 (horário de Brasília).