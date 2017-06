Bolsas chineses ampliam ganhos com reservas cambiais e balança

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários da China ampliaram os ganhos nesta quinta-feira, com o índice CSI300 de blue-chips encerrando na máxima de seis meses, impulsionados por dados da balança comercial e de reservas cambiais mais fortes do que o esperado.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,78 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,34 por cento.

Os mercados chineses também foram sustentados por sinais de melhora na liquidez do sistema financeiro e pelas expectativas crescentes de que o MSCI decidirá incluir as ações “A” chinesas em seu índice no dia 20 de junho.

Dados na quarta-feira mostraram que as reservas cambiais do país aumentaram mais do que o esperado em maio, para a máxima de sete meses, com restrições mais duras sobre o capital e um dólar mais fraco diminuindo a pressão das saídas de capital.

Além disso, a China relatou exportações e importações mais fortes do que esperado em maio, apesar da queda dos preços das commodities, sugerindo que a economia está se mantendo em um ritmo melhor do que o esperado, apesar do aumento das taxas de empréstimos e de um mercado imobiliário que desacelera.

No restante da região, os investidores se prepararam para qualquer surpresa nas eleições no Reino Unido, para a reunião de política monetária do Banco Central Europeu e o depoimento no Congresso do ex-diretor do FBI James Comey, que foi demitido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no mês passado.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,15 por cento às 7:50 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,38 por cento, a 19.909 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,34 por cento, a 26.063 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,34 por cento, a 3.150 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,78 por cento, a 3.561 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,15 por cento, a 2.363 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,15 por cento, a 10.225 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,20 por cento, a 3.237 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,17 por cento, a 5.676 pontos.