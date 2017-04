Bolsas chinesas têm alta com foco na nova zona de Xiongan

Xangai / Cingapura – Os mercados acionários da China avançaram nesta quinta-feira, com os investidores continuando a apostar em ações que podem se beneficiar do plano de Pequim de construir uma nova zona econômica de Xiongan, embora os ganhos tenham sido limitados pelo receio de que o aperto das políticas ameace o crescimento econômico.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,15 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,07 por cento.

As preocupações com novas altas dos juros no curto prazo e com as medidas para desacelerar o mercado imobiliário foram compensadas em grande parte pelo crescimento do comércio da China em março, que superou as expectativas.

Os esforços dos reguladores para reprimir a especulação também sobrecarregavam o mercado, depois que 14 empresas anunciaram que a negociação de suas ações foi suspensa.

“No ambiente macro atual, o governo está pisando no freio, usando uma combinação de ferramentas, como contenções imobiliárias e taxas de recompra mais altas”, escreveu o analista Yao Liqi.

“Em tal contexto, o mercado está baixando as expectativas de crescimento e antecipando juros mais elevados, o que pressiona as avaliações das ações.”

O índice MSCI tinha alta em meio a uma série de dados econômicos regionais, enquanto o dólar e os rendimentos dos Treasuries caíam, com os comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, favorecendo juros mais baixos e tensões com a Coreia do Norte.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,37 por cento às 7:27 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,68 por cento, a 18.426 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,21 por cento, a 24.261 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,07 por cento, a 3.276 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,93 por cento, a 2.148 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,19 por cento, a 9.836 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,53 por cento, a 3.169 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,74 por cento, a 5.889 pontos