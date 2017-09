Bolsas chinesas têm 3ª semana de alta com balanços e reformas

Tóquio / Xangai – Os mercados acionários da China avançaram nesta sexta-feira e fecharam a terceira semana de ganhos, impulsionados pelos resultados corporativos robustos e sinais de reformas aceleradas das empresas estatais.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,22 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,19 por cento.

Na semana, o CSI300 avançou 0,9 por cento, enquanto o SSEC subiu 1,1 por cento, negociando firmemente acima da marca de 3.300 pontos que superou na semana passada.

Analistas dizem que se o índice de Xangai permanecer firmemente acima da marca de 3.300 pontos –um nível que se provou ser uma resistência rígida– o pessimismo no mercado começará a diminuir.

A confiança dos investidores também tem sido alimentada pelas expectativas de que os mercados permanecerão otimistas antes do congresso do Partido Comunista em outubro, que pode dar mais pistas sobre as prioridades do governo para os próximos cinco anos.

A mídia estatal disse na quinta-feira que o Congresso do partido, que ocorre a cada cinco anos, começa em 18 de outubro.

“Com a data do Congresso do Partido finalmente definida, a incerteza foi removida, aumentando o apetite por risco”, disse o analista da Kaiyuan Securities Yang Hai.

“Isso também alimenta as expectativas de que as reformas no setor estatal acelerem”.

O restante da região acompanhou a alta de Wall Street e avançou nesta sessão. O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,18 por cento às 7:43 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,23 por cento, a 19.691 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,06 por cento, a 27.953 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,19 por cento, a 3.367 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,22 por cento, a 3.830 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,23 por cento, a 2.357 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,09 por cento, a 10.594 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES não abriu.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,18 por cento, a 5.724 pontos.