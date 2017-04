Bolsas chinesas se recuperam após forte queda, mas com cautela

Cingapura / Xangai – Os mercados acionários da China se estabilizaram nesta terça-feira após vendas generalizadas na sessão anterior.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,30 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,19 por cento.

A fraqueza persistente nas ações de pequenas empresas compensou a alta nas ações defensivas, mostrando que os investidores estão mais cautelosos com a regulação mais rígida.

O estrategista da Kaiyuan Securities Yang Hai descreveu a recuperação, que ocorreu após a queda de mais de 1 por cento na segunda-feira –a maior queda percentual no ano– como “técnica” por natureza.

“O mercado saltou depois de ficar sobrevendido”, disse Yang, atribuindo a fraqueza recente ao aperto regulatório.

“O aperto regulatório sobre o setor bancário sem regulação está direcionada principalmente ao sistema bancário, e não ao mercado acionário, mas as ações estão envolvidas”.

O índice MSCI atingiu a máxima em quase dois anos, impulsionado por um forte aumento no apetite por risco após a vitória do centrista Emmanuel Macron no primeiro turno da eleição presidencial francesa.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,86 por cento às 7:38 (horário de Brasília), perto do nível mais alto desde junho de 2015 atingido mais cedo na sessão, em seu quarto dia consecutivo de ganhos.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,08 por cento, a 19.079 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 1,31 por cento, a 24.455 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,19 por cento, a 3.135 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 1,06 por cento, a 2.196 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 1,27 por cento, a 9.841 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,63 por cento, a 3.163 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 não operou.