Bolsas chinesas recuam puxadas por ações de infraestrutura

Sydney / Xangai – Os mercados acionários da China caíram nesta quarta-feira, uma vez que os dados mais fracos de inflação ao produtor levantaram questões sobre a sustentabilidade da recuperação econômica do país e com algumas ações que tiveram alta com os planos de uma nova zona econômica perdendo força.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,22 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,46 por cento.

A inflação dos preços ao produtor da China desacelerou pela primeira vez em sete meses em março, com queda dos preços do minério de ferro e do carvão, pressionados pelos temores de que a produção de aço do país esteja superando a demanda e ameaçando um excesso de metal neste ano.

Porém o chefe de negociação de ações da empresa de investimentos Shanshan Finance, Wu Kan, disse que o resultado “era amplamente esperado”, citando a recente fraqueza dos preços das commodities.

As ações ligadas a trabalhos de infraestrutura saltaram depois que a zona econômica de Xiongan foi anunciada, mas muitas perderam força nesta quarta-feira.

No restante da região, investidores buscaram ativos seguros diante de notícias geopolíticas alarmantes, o que levou o iene e o ouro a máximas de cinco meses.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,5 por cento às 7:45 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 1,04 por cento, a 18.552 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,93 por cento, a 24.313 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,46 por cento, a 3.273 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,22 por cento, a 3.509 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,24 por cento, a 2.128 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,15 por cento, a 9.817 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,35 por cento, a 3.186 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,08 por cento, a 5.933 pontos.