Bolsas chinesas recuam pela 4ª sessão com temores sobre regulação

Sydney / Xangai – Os principais mercados acionários da China recuaram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, com a intensificação das preocupações dos investidores de que regulações mais rígidas contra especulações e o sistema bancário sem regulação vão prejudicar a recuperação do país.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,48 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,79 por cento.

As ações de pequenas empresas, em especial as start-ups, tiveram um desempenho fraco, com o índice ChiNext encerrando na mínima de três meses.

Analistas atribuem a recente fraqueza do mercado às preocupações de que a recuperação impulsionada por estímulo na China desde o final do ano passado está enfraquecendo, em meio à campanha do governo contra a alavancagem excessiva e as bolhas de ativos.

As bolsas do restante da região também mostraram fraqueza, com exceção do Japão, cujo índice Nikkei fechou com variação positiva de 0,07 por cento.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,54 por cento às 7:37 (horário de Brasília), atingindo a mínima desde meados de março.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,07 por cento, a 18.432 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,41 por cento, a 23.825 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,79 por cento, a 3.171 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,48 por cento, a 3.446 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,47 por cento, a 2.138 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 1,09 por cento, a 9.639 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,36 por cento, a 3.126 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,56 por cento, a 5.804 pontos.