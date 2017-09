Bolsas chinesas recuam na semana apesar de força do iuane

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários da China caíram nesta sexta-feira e interromperam três semanas de alta com as ações de consumo defensivo revertendo a alta, embora haja sinais de que os investidores estão injetando dinheiro em um mercado impulsionado pelo crescimento econômico sólido e pelo fortalecimento do iuan.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,09 por cento, enquanto o índice de Xangai ficou estável.

Na semana, tanto o CSI300 quanto o SSEC perderam 0,1 por cento.

O índice de Xangai permanece firmemente acima da marca de 3.300 pontos pela 11ª sessão consecutiva, um nível psicologicamente importante que representou uma forte resistência para o índice desde o início de 2016.

As empresas de consumo defensivo recuaram 2,9 por cento na semana, exercendo a maior pressão no mercado, enquanto os desenvolvedores lideraram a alta com um salto de 6 por cento, na medida que os investidores se direcionam para setores mais agressivos em meio às expectativas de que a economia chinesa continuará robusta até o final do ano.

Com o iuane perto da máxima de quase 21 meses e ocupando o centro das atenções novamente nesta sexta-feira, os investidores que não deram atenção aos dados de comércio de agosto da China impulsionaram setores como commodities, companhias aéreas e ouro, apostando que vão se beneficiar da alta do iuane e da fraqueza dólar.

Os sólidos dados comerciais chineses deram sustentação à maior parte do restante das bolsas da região, com o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, em alta de 0,46 por cento às 7:44 (horário de Brasília).

