Bolsas chinesas recuam com preocupações sobre economia

Hong Kong / Xangai – Os mercados acionários da China recuaram nesta sexta-feira para novas mínimas de três meses, registrando a quarta queda semanal consecutiva, com preocupações persistentes sobre o crescimento econômico e regulamentações mais rígidos prejudicando o apetite por risco.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,65 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,77 por cento.

Na semana, o CSI300 acumulou queda de 1,7 por cento, tendo a pior semana deste ano, enquanto o SSEC perdeu 1,6 por cento.

“Obviamente, as regulamentações estão ficando mais rígidas e um grande número de medidas regulatórias virão na segunda metade do ano, prejudicando a confiança”, disse o analista do BOCI Securities Zhu Qibing.

Pesquisas sobre a indústria da China nesta semana desencadearam preocupações de que a segunda maior economia do mundo pode ter atingido seu pico no primeiro trimestre e pode estar começando a apresentar uma tendência de desaceleração no curto prazo.

No restante da região, os mercados caíram pelo terceiro dia seguido, com novas quedas nas commodities levantandopreocupações sobre a saúde da economia global.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,74 por cento às 7:33 (horário de Brasília), operando na mínima desde 25 de abril.

. Em Tóquio, o índice Nikkei não operou.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,84 por cento, a 24.476 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,77 por cento, a 3.103 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,65 por cento, a 3.382 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI permaneceu fechado.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,68 por cento, a 9.899 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,03 por cento, a 3.229 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,68 por cento, a 5.836 pontos.