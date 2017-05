Bolsas chinesas recuam com preocupações regulatórias

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários da China encerraram sequência de quatro dias de alta e fecharam em queda nesta quarta-feira, com os investidores permanecendo cautelosos em meio a preocupações com regulações mais apertadas e com o crescimento econômico, apesar dos recentes comentários tranquilizadores dos reguladores.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,54 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,26 por cento.

Os mercados chineses recuaram por cinco semanas seguidas em meio a preocupações de que a intensificação dos esforços de Pequim para reduzir a alavancagem do sistema financeiro provocaria estresse de liquidez e prejudicaria a economia.

Mas o mercado se recuperou nas últimas sessões depois que Pequim atuou para reduzir as preocupações dos investores com as injeções generosas de dinheiro no mercado interbancário e fez comentários positivos para o mercado.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,46 por cento às 7:28 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,53 por cento, a 19.814 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,17 por cento, a 25.293 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,26 por cento, a 3.104 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,54 por cento, a 3.410 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,10 por cento, a 2.293 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,18 por cento, a 1.013 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,11 por cento, a 3.224 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 1,10 por cento, a 5.786 pontos.