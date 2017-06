Bolsas chinesas recuam com menos ofertas iniciais de ações

Xangai / Cingapura – Os mercados acionários da China recuaram nesta segunda-feira, com a desaceleração do ritmo de ofertas iniciais de ações falhando em compensar as amplas perdas nos setores de saúde e financeiro.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,52 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,45 por cento.

A Comissão Reguladora de Títulos da China aprovou na sexta-feira apenas quatro ofertas públicas iniciais para levantar até 1,5 bilhão de iuanes (220,48 milhões de dólares), contra 7 ofertas antes.

Nas últimas semanas, a comissão aprovou um lote de 10 novas ofertas iniciais de ações a cada sexta-feira, com o objetivo de arrecadar cerca de 6 bilhões de iuanes.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,19 por cento às 7:51 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,03 por cento, a 20.170 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,24 por cento, a 25.862 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,45 por cento, a 3.091 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,52 por cento, a 3.468 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,13 por cento, a 2.368 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,68 por cento, a 1.226 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,05 por cento, a 3.238 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,57 por cento, a 5.754 pontos.