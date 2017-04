Bolsas chinesas recuam com alerta de regulador contra especulação

Xangai / Tóquio – Os principais índices acionários da China caíram nesta segunda-feira, com os investidores se desfazendo de ações em todos os setores depois que o principal regulador do país prometeu combater a má conduta nos mercados.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,19 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,75 por cento.

Mais de 100 ações caíram no limite permitido de 10 por cento, o que tem sido raro nos últimos meses.

O presidente da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Liu Shiyu, pediu às bolsas de valores no fim de semana que “combatam firmemente o comportamento que perturba a ordem do mercado e para que não sejam lenientes de forma alguma”.

No restante da região, os mercados acionários apresentaram queda em sua maioria, após dados econômicos fracos dos Estados Unidos afetarem a confiança dos investidores, já desgastada pelas preocupações com a Coreia do Norte e as eleições francesas.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,17 por cento às 7:38 (horário de Brasília).

O índice japonês Nikkei chegou a cair 0,6 por cento e atingir a mínima de cinco meses na sessão, mas encerrou com alta de 0,11 por cento.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,11 por cento, a 18.355 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG não abriu.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,75 por cento, a 3.221 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,19 por cento, a 3.479 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,51 por cento, a 2.145 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,17 por cento, a 9.716 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,98 por cento, a 3.138 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 não operou.