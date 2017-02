Bolsas chinesas recuam após BC apertar política monetária

Xangai – Os mercados acionários chineses recuaram nesta sexta-feira no retorno do feriado do Ano Novo Lunar depois que Pequim elevou inesperadamente as taxas de juros de curto prazo, em mais um sinal de aperto da política monetária.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,67 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,59 por cento.

O banco central da China elevou a taxa de juros sobre operações de recompra reversa no mercado aberto em 0,10 ponto percentual nesta sexta-feira, reforçando as visões de que Pequim está optando por uma política monetária “prudente e neutra” neste ano.

Ele também aumentou as taxas de empréstimo sobre seu instrumento de empréstimo de curto prazo (SLF, na sigla em inglês).

O recuo dos mercados chineses pressionou o índice MSCI, que registrou as maiores perdas em duas semanas após a medida de Pequim, ampliando as preocupações com as políticas agressivas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,13 por cento às 7:34 (horário de Brasília), recuando da máxima de três meses atingida na sessão anterior.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,02 por cento, a 18.918 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,24 por cento, a 23.129 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,59 por cento, a 3.140 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,67 por cento, a 3.365 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,10 por cento, a 2.073 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,28 por cento, a 9.455 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,07 por cento, a 3.041 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,42 por cento, a 5.621 pontos.