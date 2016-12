Bolsas chinesas operam estáveis e Nikkei recua puxado por Toshiba

Xangai / Sydney – Os mercados da China tiveram pouca variação nesta quinta-feira em meio a um otimismo diante de menores preocupações com a liquidez e cautela dos investidores com a perspectiva de medidas regulatórias para conter investimentos agressivos em ações por seguradoras.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,12 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,18 por cento.

O mercado encontrou algum consolo no progresso feito para evitar defaults resultantes de um recente escândalo de títulos. A Sealand Securities informou nesta quinta-feira que fechou acordos com 19 corretoras para resolver a disputa.

Mas os investidores continuam cautelosos após notícias de que o regulador de seguros da China planeja estabelecer um sistema de supervisão discriminatório para ter maior controle sobre alguns produtos de seguros não convencionais.

O índice japonês Nikkei, por sua vez, recuou 1,3 por cento diante do fortalecimento do iene e com a queda de 16 por cento dos papéis da Toshiba Corp, após notícias de uma potencial forte baixa contábil levar ao rebaixamento de sua classificação.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,46 por cento às 7:50 (horário de Brasília).