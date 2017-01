Bolsas chinesas iniciam 2017 em alta após dados da indústria

Xangai / Cingapura – Os mercados da China registraram forte alta no primeiro dia de negociações de 2017 uma vez que as preocupações com uma crise de liquidez se enfraqueceram e um forte crescimento da indústria ofereceu mais sinais de estabilização da economia.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,97 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 1,05 por cento.

O índice CSI300 encerrou 2016 com uma perda acumulada de 11,3 por cento, seu pior desempenho em cinco anos.

A atividade industrial da China expandiu mais do que o esperado em dezembro uma vez que a demanda acelerou, com a produção alcançando a máxima em quase seis anos, mostrou nesta terça-feira a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,47 por cento às 7:24 (horário de Brasília), com a maioria dos mercados regionais reabrindo após o feriado de Ano Novo.