Bolsas chinesas ficam estáveis com bancos restringindo alta

Xangai / Cingapura – Os mercados acionários da China terminaram estáveis nesta quarta-feira, uma vez que a forte alta das empresas de recursos básicos e operadoras aéreas foi compensada pela fraqueza das ações bancárias, com os investidores aguardando os resultados do primeiro semestre de alguns dos maiores bancos do país.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, teve variação negativa de 0,01 por cento, enquanto o índice de Xangai perdeu 0,07 por cento.

Conforme a temporada de bons resultados das empresas no primeiro semestre termina, os investidores avaliam as perspectivas e se o crescimento forte é sustentável.

A corretora chinesa Guosen Securities está otimista quanto aos mercados acionários da China, depois que o índice de Xangai manteve-se firme acima da marca de 3.300 pontos nesta semana, um nível anteriormente visto como uma forte resistência.

“A recuperação econômica deve impulsionar as ações ‘A’ da China em um mercado altista”, disse o analista da Guosen Yan Xiang, em seu último relatório de estratégia.

“Atualmente, podemos estar no ponto de virada do ciclo econômico”, disse Yan, citando dados econômicos fortes, preços de commodities robustos e inflação modesta.

O restante dos mercados da região acompanhou Wall Street e mostrou força, com certo alívio das preocupações com o disparo de um míssil pela Coreia do Norte sobre o Japão.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,56 por cento às 7:29 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,74 por cento, a 19.506 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 1,19 por cento, a 28.094 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,07 por cento, a 3.362 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,01 por cento, a 3.834 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,32 por cento, a 2.372 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,69 por cento, a 10.569 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,49 por cento, a 3.265 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,01 por cento, a 5.669 pontos.