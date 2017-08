Bolsas chinesas fecham estáveis com resultados corporativos

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários da China tiveram leves variações nesta quarta-feira, com a tomada de lucros em siderúrgicas compensando a alta dos bancos antes de resultados corporativos que podem dar o tom ao setor financeiro para o resto do ano.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,09 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,08 por cento.

Uma declaração da Associação de Ferro e Aço da China dizendo que vê pouco espaço para novos aumentos dos preços pressionou o setor e os principais índices, disse o analista do China Central Securities Zhang Gang.

“Ao mesmo tempo, uma alta nas ações de bancos e de seguros está tirando liquidez de outros setores do mercado, dificultando que o índice de Xangai supere os 3.300 pontos no curto prazo, devido à falta de sinais claros de liquidez ou de política monetária” disse ele.

O subíndice do setor financeiro avançou 0,9 por cento.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha variação positiva de 0,02 por cento às 7:35 (horário de Brasília), dando uma pausa após o avanço do dia anterior já que não há impulso para acompanhar a alta global estimulada pelos ganhos de tecnologia em Wall Street e das mineradoras na Europa.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,26 por cento, a 19.434 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG não abriu.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,08 por cento, a 3.287 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,09 por cento, a 3.755 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,05 por cento, a 2.366 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,14 por cento, a 10.406 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,11 por cento, a 3.260 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,23 por cento, a 5.737 pontos.