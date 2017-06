Bolsas chinesas fecham em queda em meio a perdas de blue-chips

Xangai / Cingapura – Os mercados acionários da China recuaram nesta sexta-feira e terminaram a semana em baixa, uma vez que dados fracos de inflação ao produtor e do investimento reforçaram as preocupações acerca de uma nova desaceleração da segunda maior economia do mundo.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,29 por cento, enquanto o índice de Xangai teve queda de 0,31 por cento.

Na semana, o CSI300 caiu 1,6 por cento, enquanto o SSEC recuou 1,1 por cento.

A alta das ações blue-chips, que tiveram desempenho melhor do que as das pequenas empresas neste ano, parece estar perdendo força em meio a sinais de aperto monetário e nova fraqueza econômica.

O índice SE 50 de Xangai, que acompanha as 50 blue-chips mais representativas em Xangai, caiu 2,6 por cento, tendo sua pior semana em 2017.

Dados nesta semana mostraram que a economia da China permaneceu sólida em maio, mas a política monetária mais apertada, o mercado imobiliário em desaceleração e a redução dos investimentos reforçaram as visões de que a economia irá gradualmente perder força nos próximos meses.

Já o índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha variação positiva de de 0,04 por cento às 7:40 (horário de Brasília).

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,56 por cento, a 19.943 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,24 por cento, a 25.626 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC perdeu 0,31 por cento, a 3.122 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, retrocedeu 0,29 por cento, a 3.518 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,01 por cento, a 2.361 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,68 por cento, a 10.156 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,02 por cento, a 3.231 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,19 por cento, a 5.774 pontos.