Bolsas chinesas caem atingidas por retração do PMI industrial

Pequim – Os mercados acionários da China começaram o mês com viés negativo nesta quinta-feira, após o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) do Caixin/Markit mostrar contração inesperada da indústria em maio, alimentando preocupações de que a economia possa estar desacelerando mais rápido do que o esperado.

As pequenas empresas lideraram o declínio do mercado, com o índice de start-ups ChiNext caindo 2 por cento para o menor nível de fechamento em quase 28 meses.

A confiança foi atingida pelos dados do PMI, que contrastaram fortemente com as leituras oficiais na quarta-feira, que sugeriram um ritmo de crescimento modesto mas constante do mês anterior.

O indicador caiu para 49,6 no mês passado, abaixo da marca de 50 pontos, que separa crescimento de contração.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, estava praticamente estável por volta das 7:35 (horário de Brasília), após quatro sessões de perdas, com os investidores realizando lucros depois que as ações atingiram a máxima de dois anos na semana passada e com as preocupações econômicas e geopolíticas continuando a pressionar a confiança.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,07 por cento, a 19.860 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,58 por cento, a 25.809 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,12 por cento, a 3.497 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,12 por cento, a 2.344 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,47 por cento, a 1.087 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,78 por cento, a 3.235 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,24 por cento, a 5.738 pontos.