Bolsas chinesas avançam pela 4ª sessão com BC elevando liquidez

Xangai / Hong Kong – Os mercados acionários da China avançaram pelo quarto dia consecutivo, após recuaram mais cedo nesta terça-feira, com os investidores aliviados diante dos esforços do banco central para aumentar a liquidez no sistema financeiro mesmo após os reguladores terem anunciado novas restrições ao sistema bancário sem regulação.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,87 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,75 por cento.

Na segunda-feira, o regulador bancário da China apertou as regras de divulgação dos produtos de gestão de riqueza dos bancos, em sua ação mais recente para conter os bancos sem regulação e os investimentos de risco.

Separadamente, a Comissão Regulatória de Bancos da China revelou planos para publicar um conjunto de regulamentos neste ano para controlar os riscos financeiros.

Nos mercados, porém, as preocupações com as regulações mais rígidas, que pressionaram os mercados recentemente, foram parcialmente compensadas por sinais de que o governo está se movendo para manter a economia bem sustentada.

Nesta terça-feira, o banco central da China injetou 170 bilhões de iuanes (24,67 bilhões de dólares) no mercado monetário por meio de operações de mercado aberto –o maior volume em quase quatro meses– para compensar o estresse de liquidez causado pelo pagamento de impostos corporativos e contratos de recompra perto do vencimento.

Já o índice MSCI atingiu a máxima de dois anos na esteira dos ganhos de Wall Street, enquanto os preços do petróleo ampliavam a alta depois que a Arábia Saudita e a Rússia se comprometeram a buscar uma extensão dos cortes da oferta em 2018.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,05 por cento às 7:38 (horário de Brasília), após atingir maior nível desde junho de 2015.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,25 por cento, a 19.919 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,14 por cento, a 25.335 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,75 por cento, a 3.113 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,87 por cento, a 3.428 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,20 por cento, a 2.295 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,05 por cento, a 1.031 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 1,12 por cento, a 3.227 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,21 por cento, a 5.850 pontos.