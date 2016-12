Bolsas chinesas avançam nesta segunda puxadas por seguradoras

Xangai / Tóquio – Os mercados acionários chineses avançaram nesta segunda-feira, depois que algumas ações favorecidas pelas seguradoras se recuperaram, compensando a queda dos recursos básicos por conta do recuo nos preços das commodities.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,44 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,38 por cento.

As ações particularmente favorecidas pelas seguradoras se recuperaram das quedas acentuadas, causadas por restrições mais severas dos reguladores.

Já as ações do setor de matéria-prima tiveram pior desempenho, com recuo de 0,86 por cento, na medida que o preço futuro do vergalhão recuou cerca de 3 por cento.

No Japão, o índice Nikkei caiu 0,16 por cento nesta sessão, pressionado por quedas nas ações de bancos e do setor de exportação, com o apetite por risco sendo atingido por uma pausa na recente tendência de enfraquecimento do iene. O dólar recuava 0,24 por cento ante o iene, para 117,02 ienes.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha variação positiva de 0,12 por cento às 7:31 (horário de Brasília).