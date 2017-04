Bolsas chinesas avançam e encerram sequência de 4 dias de quedas

Xangai / Hong Kong – Os mercados acionários da China interromperam nesta quinta-feira quatro dias de perdas, com os investidores continuando a buscar cobertura em ações defensivas como os setores de consumo e saúde, enquanto fogem de pequenas empresas e de papéis relacionados à nova zona econômica de Xiongan.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,47 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,06 por cento.

A Zhangtai Securities alertou em seu último relatório de estratégia que os mercados permanecerão voláteis em meio a um ambiente regulatório e de política monetária cada vez mais apertado.

Os mercados acionários chineses também foram pressionados pela preocupação de que o crescimento econômico e de lucros corporativos logo começará a diminuir após um forte início do ano.

Mas os investidores tiveram algum consolo na promessa de Pequim na quarta-feira de aumentar o apoio às políticas se houver um salto na taxa de desemprego.

No restante da região, a maioria das bolsas terminou com ganhosdiante da estabilização dos preços das commodities, especialmente do petróleo, provocando alguma caça a barganhas por investidores.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,54 por cento às 7:46 (horário de Brasília), depois de recuar 0,5 por cento na sessão.

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,01 por cento, a 18.430 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,97 por cento, a 24.056 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,06 por cento, a 3.172 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,50 por cento, a 2.149 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou baixa de 0,08 por cento, a 9.632 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,37 por cento, a 3.137 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,30 por cento, a 5.821 pontos.