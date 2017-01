Bolsas chinesas avançam com setor de matérias-primas

Xangai / Tóquio – O principal índice de ações da China encerrou esta segunda-feira na máxima de duas semanas, mas reverteu alguns de seus ganhos anteriores com volume de negócios reduzido, uma vez que os investidores estavam relutantes em adotar novas posições antes do maior feriado do país.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,27 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,43 por cento.

A maioria dos setores ficou praticamente estável, mas os ganhos foram liderados pelo setor de matérias-primas, sustentado pelo dólar muito fraco.

O dólar recuou fortemente nesta segunda-feira, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou um tom protecionista em seu discurso de posse, minando o otimismo sobre a economia norte-americana que vinha sendo estimulada por suas promessas de cortes de imposto e de outro estímulos.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,25 por cento às 7:20 (horário de Brasília).