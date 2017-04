Bolsas chinesas avançam com menores temores sobre economia

Xangai / Hong Kong – Os mercados acionários da China subiram nesta quarta-feira, dando continuidade à recuperação após recentes quedas em meio ao otimismo renovado sobre a economia dos Estados Unidos e com o alívio das preocupações em torno do aperto regulatório no país melhorando a confiança nos mercados acionários globais.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,12 por cento, enquanto o índice de Xangai teve alta de 0,20 por cento.

O apetite por risco melhorou nos mercados asiáticos, que chegaram ao quinto dia seguido de ganhos, após os mercados norte-americanos fecharem com forte alta na véspera.

O índice Nasdaq atingiu novo recorde, enquanto o Dow e o S&Ptocaram recentes máximas diante dos fortes resultados corporativos que ressaltaram a saúde das empresas dos Estados Unidos.

A recuperação dos mercados acionários da China também foi ajudada pela percepção de alguns que os temores da campanha de desalavancagem de Pequim, que derrubou os preços das ações para as mínimas de três meses, foram exagerados.

O restante da região asiática foi marcada pelo otimismo renovado sobre a maior economia do mundo que melhorou as prespectivas para os ativos de risco.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha alta de 0,24 por cento às 7:47 (horário de Brasília), perto de seu nível mais alto desde junho de 2015.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 1,10 por cento, a 19.289 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG subiu 0,50 por cento, a 24.578 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC ganhou 0,20 por cento, a 3.140 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,12 por cento, a 3.445 pontos.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,50 por cento, a 2.207 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX registrou alta de 0,15 por cento, a 9.856 pontos.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,31 por cento, a 3.173 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,69 por cento, a 5.912 pontos.