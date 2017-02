Bolsas asiáticas têm baixo volume após fala de Trump sobre câmbio

Sydney / Tóquio – O dólar teve dificuldades para se recuperar nesta quarta-feira depois que a administração Trump acusou a Alemanha, o Japão e a China de desvalorizar suas moedas para ganhar vantagem comercial, ampliando a aversão ao risco que deixou os mercados acionários da Ásia com pouca movimentação.

O dólar teve o mês de janeiro mais fraco em três décadas depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se queixou de que todos os “outros países vivem de desvalorização”.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha leve alta de 0,55 por cento às 7:47 (horário de Brasília). Os mercados chineses não operaram pelo feriado do Ano Novo Lunar.

Já os investidores japoneses pareceram aliviados por o iene não subir ainda mais, o que levou o índice Nikkei a ter alta de 0,56 por cento.

Mesmo assim, os ganhos foram limitados porque os investidores continuam preocupados com algumas políticas da administração de Trump.

. Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,56 por cento, a 19.148 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG caiu 0,18 por cento, a 23.318 pontos.

. Em Xangai, o índice SSEC não abriu.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado.

. Em Seul, o índice KOSPI teve valorização de 0,62 por cento, a 2.080 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX não operou.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,68 por cento, a 3.067 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 avançou 0,57 por cento, a 5.653 pontos.