Bolsas asiáticas fecham em baixa, após decepção com Trump

São Paulo – As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta quinta-feira, diante da decepção dos investidores com a coletiva do presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Ontem, na primeira coletiva desde sua vitória em novembro, Trump não ofereceu detalhes sobre planos econômicos ou futuros incentivos fiscais, deixando “os mercados no escuro em muitos aspectos”, segundo Alex Furber, operador de vendas da CMC Markets.

Nos últimos meses, especulação de que o futuro governo dos EUA tenderia a ser mais agressivo na adoção de estímulos fiscais vinha ajudando a impulsionar o dólar, os juros dos Treasuries e as bolsas internacionais.

Em reação à falta de novidades significativas durante a coletiva, o dólar se enfraqueceu ante o iene e outras moedas principais, prejudicando ações de exportadoras na Bolsa de Tóquio. O índice japonês Nikkei caiu 1,19% hoje, encerrando o pregão a 19.134,70 pontos.

Na China, o Xangai Composto recuou 0,56%, a 3.119,29 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto teve queda de 0,87%, a 1.951,31 pontos. O dia também foi de perdas em Hong Kong, onde o Hang Seng registrou baixa de 0,46%, a 22.829,02 pontos, mas o Taiex avançou 0,69% em Taiwan, a 9.410,18 pontos.

Outra exceção positiva na Ásia foi o sul-coreano Kospi, que subiu 0,58% em Seul, a 2.087,14 pontos. O Banco Central da Coreia anuncia decisão de juros no fim da noite de hoje. Já nas Filipinas, o PSEi caiu 0,78% em Manila, a 7.264,55 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana se desvalorizou na esteira da coletiva de Trump, que ontem também criticou a indústria farmacêutica, o que pesou nos papéis de empresas do setor negociados em Sydney. O índice S&P/ASX 200 terminou a sessão em baixa de 0,1%, a 5.766,90 pontos.

Com informações da Dow Jones Newswires.