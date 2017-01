Bolsas asiáticas caem pressionadas pelas medidas de Trump

Tóquio – O principal índice asiático caía nesta terça-feira uma vez que as restrições para viagens aos Estados Unidos determinadas pelo presidente Donald Trump fizeram os investidores perceberem que ele falava sério sobre cumprir suas polêmicas promessas de campanha.

O índice MSCI, que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão, tinha queda de 0,55 por cento às 7:27 (horário de Brasília. Os mercados chineses não operaram pelo feriado do Ano Novo Lunar.

As ações globais registraram a maior perda em seis semanas na segunda-feira depois que Trump assinou um decreto presidencial para impedir indefinidamente a entrada de refugiados sírios e suspender as viagens de sete países de maioria muçulmana aos EUA, provocando protestos generalizados.

A incerteza sobre as políticas de Trump também pesaram sobre a confiança dos investidores no Japão, levando o índice Nikkei a cair 1,69 por cento, a maior queda diária desde novembro.

. Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 1,69 por cento, a 19.041 pontos.

. Em Hong Kong, o índice HANG SENG não operou.

. Em Xangai, o índice SSEC permaneceu fechado.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, não abriu.

. Em Seul, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,77 por cento, a 2.067 pontos.

. Em Taiwan, o índice TAIEX não operou.

. Em Cingapura, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,59 por cento, a 3.046 pontos.

. Em Sydney o índice S&P/ASX 200 recuou 0,72 por cento, a 5.620 pontos.